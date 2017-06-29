Apple Store101直營店週六開幕 全球最長剪紙藝術作品超吸睛

2017-06-29 15:50

〔記者陳炳宏／台北報導〕預計本週六上午11點開幕的Apple 台北101《有閒來坐》，今天邀請媒體搶鮮看，記者實際體驗，發現整間直營店的概念，充滿環境友善概念，從可讓輪椅通行無阻的超寬敞走道與低矮桌面，到頭頂特殊吸音布簾減少環境人聲，以及店員隨身iPhone刷卡出帳，都充滿環境友善的人文設計，設計《有閒來坐》的剪紙藝術家楊士毅表示，當初是以鄉下樹蔭下泡茶聊天的分享概念來設計，因為透過分享，才能打開大視野。

Apple 台北101是屬於第二代的Apple Store，與去年6月才開幕的舊金山聯合廣場直營店一樣，除展售空間外，還提供「Forum（互動坊）」、「The Avenue長廊」、「Boardroom（會議中心）」、等不同功能區塊，而服務店員多達130人團隊，主要來自台灣本地，部份來自其他各國，提供包括國語、台語、客語、廣東話、英語、法語、西班牙語、日語、韓語、馬來語、泰語、印尼語等12種語言。

其中最令人注目的是提供積木椅，以及400寸巨型的6K電視牆的「互動坊」，可進行「Today At Apple」免費教育課程，內容包括攝影、影片、藝術、設計、程式設計等範疇，並由具有各領域的專業培訓師授課，而針對孩子也提供各種多媒體親子課程，甚至還能學習機器人程式控制。

而長廊則是隨季節變換的開放式展示櫥窗，提供包括Apple自家、獨家販售、與其他第三方廠商製造的配件，記者看到包括Apple Watch錶帶、手機平板保護殼、小型無人機、與iPhone用穩定攝影手把等多種產品。會議中心則由直營店商務團隊，提供創業者、開發者、及中小企業客戶提供諮詢、培訓服務。

另外，整個店面中多達24張展示桌，展示包括最新的手錶、iPhone、iPad、Macbook、Mac等，上百台各種Apple自家裝置產品。

Apple大中華區零售總監Richard Hames致詞時表示，台北101直營店對Apple而言非常重要，不僅是地標，也是亞洲科技、人文重心，台灣擁有廣大DIY愛好者、與創業文化，是把夢想家變成創業家的所在，這次更是打造出全球最長的剪紙藝術作品《有閒來坐》，裡面的大樹，正代表科技榕樹，歡迎大家前往學習交流。

Richard也介紹，Apple台北101裡，包括展示硬體與軟體，提供消費者體驗各種產品與服務，消費者購買產品後，現場產品專家會協助設定郵件、通訊錄、並下載所需的Apps。

Richard也指出，直營店特色是有Genuis Bar（天才吧），負責服務的天才團隊，可提供軟硬體諮詢維修服務。

雖然Apple直營店國外已經不是新鮮事，但與過去Apple直營店相較，Apple台北101有2大特色是獨步全球，包括全世界最長的剪紙藝術《有閒來坐》，與唯一推出專屬圖貼的直營店。

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