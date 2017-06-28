流落海外60年 千年檜木樹瘤國寶回台！

從日本遠渡運回台的台灣國寶檜木樹瘤，相當罕見。（記者張勳騰攝）

2017-06-28 12:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕台灣有不少珍貴的林木，早年被運到日本，大多被做成建材，有少部份被留下當成藝術品，在苗栗縣經營觀光果園的涂習麟，到日本參訪，在一位日本人家中發現收藏已6、70年的台灣檜木，重達2800公斤，經深入了解為日本政府當年砍伐運走的國寶，而且樹身還長出鳳尾瘤，相當罕見，涂習麟花了2年時間遊說這位收藏家割愛，終於運回台灣，他未來將打造一座展示館當作鎮館之寶。

涂習麟說，他赴日參訪在因緣際會，透過友人認識這位日本收藏家，並到日本友人家裡作客，沒想到在他家後院發現一棵木頭，日本友人說這棵木頭是當年祖父從木材商人那裡買來的，樹種為台灣檜木，收藏已有6、70年歷史。

涂習麟說，這棵檜木確定是台灣當年遭日本政府砍伐運走的國寶，沒想到居然可以保存地如此完整，重達2800公斤的檜木樹身上還長了一棵相當龐大的鳳尾樹瘤，可能因此得以被保存下來。

涂習麟說，他心想這棵台灣國寶檜木，一定要設法運回台灣，他花了2年時間透過關係居中斡旋希望日本人能夠割愛，終於傳來好消息，再花了3個月時間，費了千辛萬苦才將這棵檜木樹瘤運回寶島台灣。

涂習麟發現這棵檜木歷經6、70年經過風吹雨打、日曬雨淋，居然沒有腐壞，只是外表稍微斑駁，長了一些青苔，而這棵檜木經過專家鑑定樹齡大約1600年，樹瘤紋路像鳳尾，一般是相當罕見的頂級鳳尾瘤。

經請雕刻師傅稍做整理，原本外表黑色不起眼的檜木，如今脫胎換骨顯現出金黃色澤，並且散發出濃郁的檜木香氣，賦予新的生命。

涂習麟指出，他未來打算蓋一座木雕館，希望作為鎮館之寶，這棵檜木目前暫放在苗栗縣公館鄉山城溫泉會館旁一處園藝中心，免費讓民眾參觀。

台灣檜木樹身上的樹瘤，紋路就像鳳尾一般，是相當罕見的頂級鳳尾瘤。（記者張勳騰攝）