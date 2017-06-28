花蓮豐濱天空步道搶先看！ 頭目今祈福

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

2017-06-28 12:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕分不清是走在天上還是海上，豐濱鄉公所規劃的「新機親不知子海上古道」，將在暑假7月1日起試營運，鄉公所今天請來東海岸14個部落頭目先體驗，並準備豐盛祭品祭拜祖靈，祈求護佑平安；至於正式營運時間需等待縣府開會決定。

鄉長劉靜芳說，這段網友暱稱「天空步道」的路，在東海岸還沒有台11線的年代，就是這裡阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族人使用舊路，是貓公部落、新社部落要往磯崎部落必經之途。

由於7月1日起將試營運，豐濱鄉包括貓公、新社、磯崎、水璉等14個部落頭目，今天都來到這段昔日的「海上古道」，現場準備豬肉、自釀米酒、檳榔、鳳梨、香菸等豐盛供品，由來自靜浦總頭目黃新喜與頭目們一起祝禱，祈求祖靈保佑步道諸事平安！

而頭目們也頭一次在整修後「體驗」天空步道，看到小時候曾經走過的路變得「又大又寬敞」，勾起早年許多回憶。

噶瑪蘭族新社部落頭目潘春福、磯崎部落頭目吳阿春都說，這條路很早就有，日本時代約1930年左右，日本政府動員族人「義務勞動」在岩壁上挖出小徑，但有一小段岩壁幾近垂直，只能用竹子、木頭搭便橋，早期沒有繩索，只能用黃藤綁一綁，路幅只有腳掌那麼寬。

頭目們回憶，以前小學生都走這條路上學，過便橋的時候只要風大一點就會晃動，以前又沒有欄杆，只能摸著岩壁慢慢像螃蟹一樣走過去，碰到雨天更滑「只能用爬的」，很可怕。

鄉公所秘書林慶龍說，7月1日起的試營運是針對豐濱鄉親，會依序安排各社團、部落團體、社區等免費體驗；如有遊客前來也歡迎，將會按照公訂出的收費辦法收取停車費，遊覽車150元、小客車50元、機車20元，以及古道體驗門票40元/人（含清潔費、保險費）。

林慶龍說，古道分成二段，一段是原有古道透過水泥加固、拓寬，另一段垂直懸空的懸崖則以鋼骨跟強化玻璃興建，依照安全承載量是230人次，但現場會管制同時只能有100人次進入步道，以策安全；至於步道上方岩壁也有委託花蓮縣土木技師工會檢驗，都是安全的。

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）

豐濱鄉14個部落頭目為海上的天空步道祈福。（記者花孟璟攝）