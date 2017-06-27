空拍竹東鎮光明路上班塞車 網友：變停車場

新竹縣竹東鎮光明路在上班的交通尖峰時段回堵嚴重，鎮代會副主席鄭朝日出動空拍機記錄塞車實況。（擷取自鄭朝日空拍影片）

2017-06-27 21:20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮民代表會副主席鄭朝日，今天在臉書社團「我是竹東人」，貼出光明路與公道五路交會路段在上班尖峰時段塞車的空拍影片，畫面中可以看到車陣蜿蜒1公里多，不少在地網友看了後頗有同感地說：「上班的路變成停車場！」「光明路的日常！」

竹東鎮公所表示，針對光明路塞車的問題，已經有拓寬1個車道的改善方案，拓寬用地部分將在本月底完成取得，而工程部分也在進行發包作業中，順利招標後，光明路從公道五路口往南的200公尺路段將可順利拓寬，完工後的北向外側車道規劃為右轉專用道，可以讓要右轉上台68線東西向快速公路或到芎林鄉上福爾摩沙高速公路的車流順利分流。

鄭朝日說，他和鎮代呂灝騰多次接獲民眾反映，光明路銜接公道五路的路段，在交通尖峰時段壅塞回堵，他的服務團隊為了瞭解問題有多嚴重，特別出動空拍機去記錄塞車的實況，在臉書社團貼文給大家看，希望邀請鄉親一起來討論，集思廣益想辦法改善。

看到這段影片的網友們紛紛回應：「真是誇張！上班的路變成停車場！像1條蛇！太離譜！」「 唉....已經麻木了，有拍到我家路口，那邊常常車禍。」「聯外道路就只有這1條，而且單向1線道。」「每天都是這樣，光明路的日常！」也有網友建議：「把公道五限速提高並調整紅綠燈時間。」來改善。

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新竹縣竹東鎮光明路上班尖峰時段的空拍畫面。（新竹縣竹東鎮代會副主席鄭朝日提供）