百年古蹟新竹火車站 將脫胎換骨大改造！

新竹市百年古蹟新竹車站將進行門面大改造，並以行人優先的人本環境為主。（記者洪美秀攝）

2017-06-27 21:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市百年古蹟火車站前景觀將脫胎換骨進行大改造工程！市府除會還給行人步行空間，與古蹟不搭的鐵皮遮雨棚也會拆除，站前的YouBike將移到對面林森路與中正路的扇形鐵軌兩側，還會打掉站前阻隔人與車的花台，提供3個接送避車道，讓行人視野得以穿透，預計7月發包，年底完成。

新竹市府交通處長倪茂榮說，新竹火車站前將進行100年來重要的景觀大改造，過去火車站前行人幾乎寸步難行，加上汽機車湧入車站，造成人車爭道，而騎YouBike還要穿越車流頻繁的中華路，讓新竹火車站總給人「亂」及「快」印象。

市府交通處已爭取到內政部營建署人本環境第一期2400萬元經費，將以火車站前廣場為主大改造，要讓火車站「脫胎換骨」，改頭換面。

倪茂榮說，火車站前的整體景觀將大幅以人為本的步行概念為要，而與火車站體不搭的紅色雨遮棚將改成與火車站較搭的復古型風雨延廊串聯站體，現有計程車停等區雨棚將會拆除，兩側的風雨延廊會延伸到中華路，讓行人步行更安全。

至於火車站前的Youbike設施，將遷移站前下沉式廣場林森路與中正路扇形鐵軌的兩側，倪茂榮說，常有行人反映要騎YouBike，常要從火車站前穿過車流多的中華路，對單車族來說很危險，如果將YouBike移到站前廣場，將可減少交通事故，且可延伸串聯到護城河綠帶，讓來往旅客或騎YouBike旅客有較舒適的行動空間。

倪茂榮說，旅客走出火車站，將不再到處是機車、汽車混雜景像，交通處會規劃行人可穿越的的行走空間，同時會提供三道避車彎道供旅客上下車，車站前不再設停車格，只供接送乘客進出，機車將移往計程車停等處，讓人與車分流，恢復火車站前應有的自在步行空間。

倪茂榮說，火車站前景觀大改造工程已完成設計並上網發包，工期約5個多月，會採區間分段施工方式，減少對站前交通的衝擊，也會協請警方引導指揮交通，大改造工程預計年底完工。

倪茂榮說，這是新竹火車站100多年來重要的門面大改造，除希望提供行人優先環境，也要讓新竹百年古蹟車站具穿透性，並結合未來市府在前瞻基礎建設中的大車站跨站平台計畫，重現新竹車站百年風華。