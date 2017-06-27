萌萌的嚕嚕米主題餐廳 即將落腳台北

2017-06-27 19:16

〔記者凃盈如／台北報導〕深受日本女生喜愛的「Moomin Café 嚕嚕米主題餐廳」，7月7日將於台北大安區開幕，許多粉絲已熱烈期待！主題餐廳整體風格以嚕嚕米的故鄉「芬蘭」設計質感呈現北歐童話的溫暖，店內不僅可品嚐配合季節設計的料理，也有以故事裡人物為主題的特色餐點，更特別的是，還派出嚕嚕米家族的人物陪伴吃飯喝咖啡，暖心療癒。

餐廳附設周邊商品專賣店，將販售多種限定商品，包含餐具、雜貨等。為宣傳開幕，Moomin嚕嚕米主題餐廳臉書粉絲頁也同步推出「先行入店」抽獎活動， 完成指定任務，就有機會獲得精美的嚕嚕米原創禮物包，還能邀請朋友同行，成為全台首批至嚕嚕米谷作客用餐的粉絲。目前規劃開幕初期暫不開放訂位，以現場候位為主，每日11:30 開始排隊入場，店滿後會進行號碼牌發放，門口將設置螢幕顯示入店號碼，並會以簡訊方式進行返店通知。

「Moomin Café」在2003年5月1日於東京開幕後，便在日本國內引發廣大討論與高人氣，後來在泰國曼谷的Siam Center展店，深受女性、親子歡迎，也有不少台灣旅客赴日造訪。台灣首家分店將於台北東區開幕，地址為台北市大安區大安路一段81號。