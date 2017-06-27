醫訊》預防病患跌倒 大林慈濟有一套

2017-06-27 18:33

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大林慈濟醫院今天在醫院舉辦「病人預防跌倒宣導誓師活動」，結合我國選舉文化，設計貼有預防跌倒口號的值星帶、背心，同時喊出為預防病人跌倒而努力的口號，圍觀的民眾打趣說「就像選舉活動掃街拜票，非常有趣。」

大林慈濟醫院護理部督導陳靜享說，「保命防跌，人人有責」、「下床要小心」、「拉上床欄護安全」等口號，都是讓病人及家屬迅速朗朗上口、牢牢記住的口號，用來宣導的紅色選舉背心，後續的醫師定期巡房，將由醫師和護理長穿上防跌宣導的紅色背心及值星帶，一面跟病人解說病情，一面做預防跌倒的衛教宣導，提高病人對預防跌倒的認知。

護理部督導沈金華說，病患以老年人居多，因為生活習慣緣故，喜歡到處走動，因此對於容易跌倒的年長病人就特別危險，今天邀請幼稚園的小朋友錄製預防跌倒的廣播宣導，用天真可愛的童音吸引住院病人聆聽，加強防跌的衛教目的。

院方除了病房的衛教宣導，屬於高危險群病人則會在床頭掛上「小心跌倒」標示及戴上紅色手圈進行警示，院內有跌倒宣導海報張貼、衛教單張放置門診區和病房區的文宣。

此外，每週二訂為「跌倒預防日」，病房負責的護理人員會到病房向病人及家屬做預防跌倒宣導，醫師查房時也會針對跌倒高危險性病人加以注意，若醫囑開立易造成跌倒風險藥品，電腦系統在藥品名稱旁標註倒三角形。