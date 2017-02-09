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「成醫GO APP」 找出跌倒高風險族群

2017-02-09

記者王俊忠／台南報導

銀髮族防跌很重要！成大醫院與雲林科大資工系合作開發出搭配穿戴裝置、可監測研究人類雙腳步態是否正常的「成醫GO APP」手機軟體。進而從步態監測系統中，可找出跌倒的高風險族群，提供個人化復健治療與建議，目前主要運用在斗六分院復健科的中風患者。

成醫復健科主治醫師連偉志表示，衰弱的老年人是跌倒高風險族群，跌倒會增加失能與死亡風險，發展預防跌倒的策略對老人家很重要。

供個人化復健治療與建議

監測系統APP開發後，除獲得成醫院內佳作獎、通過院內人體試驗委員會認可用於臨床門診治療，現階段因與雲科大合作關係，用在斗六分院中風患者為主；研究計畫也獲得國際醫學期刊接受。

研究團隊是將三軸加速度模組裝置在個案身上，從中擷取個案在走路中的加速度訊號，分析其步態變化，進而量化與評估復健成效，用來協助臨床治療決策。

連偉志指出，手機APP1.0版軟體會集中顯示來自於穿戴式裝置上有關三軸加速度測量功能的所有資料，包括測驗紀錄、起立行走測驗與10公尺走路測驗等項目，經由資料分析，團隊可以辨識出個案是否歸屬於跌倒的高風險族群？並據以提供個人化的復健治療及建議。

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  • 手機畫面可以顯示出測驗結果。（記者王俊忠攝）

    手機畫面可以顯示出測驗結果。（記者王俊忠攝）

  • 透過特製的腳部穿戴器，可監測患者的雙腳步態是否正常。（記者王俊忠攝）

    透過特製的腳部穿戴器，可監測患者的雙腳步態是否正常。（記者王俊忠攝）

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