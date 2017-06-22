醫病》不是腦中風！ 嘴斜四肢無力竟是跌倒所致

李建裕提醒民眾，若出現肢體無力、口齒不清等情形，有可能因慢性硬腦膜下血腫所致。（記者何宗翰攝）

2017-06-22 15:42

〔記者何宗翰／台中報導〕肢體無力、口齒不清，不一定是腦中風！

76歲徐姓退休老師，2個多月前不慎跌倒，出現右側肢體無力、講話不清情形，家人憂心是腦中風緊急送醫，診斷出「慢性硬腦膜下血腫」作祟，經開孔微創開顱手術，肢體力量和語言功能迅速恢復，頭部也絲毫看不出動刀痕跡，家人才鬆了一口氣。

亞大醫院神經創傷科主任李建裕說，患者是退休老師，思路清晰、辯才無礙，2個多月前半夜起床上廁所滑倒，頭部撞到洗手槽，當下以為沒事，月初卻出現吃飯時右手不停顫抖、無緣無故摔倒、說話時嘴角歪斜等症狀，家人懷疑為腦中風送醫，到急診時已經意識不清，腦部電腦斷層掃瞄發現，左大腦有逾3公分厚的慢性硬腦膜下血腫。

李建裕指出，慢性硬腦膜下血腫（CSDH）為老年人常見的疾病，包括過去曾受過頭部創傷、酒精中毒、癲癇發作史、腦脊液（CSF）引流過度，和凝血功能障礙等，都有可能發生，呼籲如突然出現步態障礙、跌倒頻率增加、反應遲緩、偏癱，和語言障礙等症狀，務必盡早就醫。

李建裕解釋，「腦中風」主要是腦血管破裂或堵塞，所引起的神經損傷，致使腦內局部受到二次傷害，造成腦部失去功能，兩者成因不同，治療方式也迥異；建議慢性硬腦膜下血腫，或是受顯著壓力積液影響的患者，可採取最新的「開孔微創開顱手術」治療，傷口小，風險較低，恢復也較快。