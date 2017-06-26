吃進陽光的能量！ 青農種稻堅持百分百日曬

2017-06-26 22:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕有「日頭味」的米！彰化縣青農陳建凱，從業務員到返鄉種稻，就是堅持稻穀要百分百手工日曬，種出他從小吃到大的「日頭味」！

今年37歲的陳建凱說，他的阿公、外公都是農夫，他從小就在稻田長大，除了插秧、收割要靠機械以外，其餘樣樣都行，他從小吃到大的米飯，都來自阿公與外公自己種、自己動手日曬的米，當他決定返回福興鄉種稻後，不只決定無毒栽培，就是不用除草劑、化肥與農藥，只用有機肥，還堅持手工日曬。

「原來日曬這樣辛苦！」陳建凱說，剛開始他只是先試著推出1000台斤的日曬米，沒想到，大受歡迎，數量也開始倍數增加，今年栽植面積就有3甲地，平均每分地產量約為1200台斤，所以大約就要曬上1個月，大約每30分鐘就要翻動1次。

陳建凱說，因為他種的品種有黑米、香米、糯米、台稉9號、台稉11號、糯米、香糯米等6種，還要分批收割，分批曬，夏季日照時間長，每天可以曬上12個小時，也就等於要翻動24次，真的是「粒粒皆辛苦」！

「好像吃進陽光的能量！」陳建凱說，日曬米有股特有的香味，特別的Q黏，就有民眾專程為了阿嬤來買日曬米，因為這位阿嬤一吃就說「這是她小時候吃過的米，太陽曬過的米」，能讓這位阿嬤吃到兒時的記憶，這樣堅持手工日曬的辛苦也值得了。

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