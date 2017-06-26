全違法、男女同工不同酬 中正大學打工族超慘

2017-06-26 12:51

〔記者吳柏緯／台北報導〕全台各地共十所大學今天上午公佈「大學周邊薪資地圖」，發現高達8成的店家違法，其中嘉義中正大學周邊被調查的39家商家全數違法，違法率百分百，甚至有商家給薪「男女有別」，堪稱是本次調查的十所學校中最慘的。

這次中正大學總共針對學校周邊39家商家進行調查，其中違法樣態最多的是未依法替勞工提撥勞退，高達9成5，比例是十間學校中最高。此外，有7家商家未依法給付最低時薪133元。

勞基法25條規定，雇主不得因勞工的性別而有差別待遇。工作相同、效率相同者，薪資必須一致。不過中正大學權益部副部長陳冠霖透漏，這次調查中有一個雇主不但在試用期間，給予低於法定的薪資，而且男性工讀生的時薪高於女性。

陳冠霖進一步說明，該商家只有一名女姓工讀生，日前學生會進行調查時，該名女姓工讀生主動揭露此事。雖然資料公佈後，雇主感受到壓力因此已經將男女薪資調整到一致，不過那位工讀生由於「目標明確」而受到雇主的壓力，已於日前離職。

「至少其他學校都還有合法的情況，但我們學校一家都沒有。」陳冠霖無奈表示，勞檢沒有落實對於學生打工族而言非常沒有保障，加上缺乏勞動教育，造成許多學生不知道要如何主張自己的權益。

陳冠霖說，這份調查將會持續做下去，在未來新生入學時也會在新生訓練時提供給學生們參考。也希望校方、地方勞動主管機關能重視這樣的問題。