開齋節發「綠色」紅包 柯文哲：要輔導穆斯林開餐廳

今為穆斯林開齋節，台北市長柯文哲今在行旅廣場發放「綠色」紅包，吸引不少穆斯林排隊領取。（記者張議晨攝）

2017-06-25 17:00

〔記者張議晨／台北報導〕穆斯林為期1個月的齋戒月昨天結束，緊接在後的開齋節則於今天登場。台北市府今在台北車站旁行旅廣場舉辦台北開齋節活動，超過2萬名穆斯林移工聚集在台北車站周邊，由於開齋節當天，穆斯林也有發「紅包」傳統，台北市長柯文哲還到場發放500份、裝有1萬元印尼盾的「綠色」紅包，許多人今上午即頂著豔陽排隊領取號碼牌，拿到「紅包」後，直呼「開心」！

開齋節象徵每年為期30天的齋戒月結束，對穆斯林來說，當天就像春節對國人的意義。柯文哲指出，為期1個月的齋戒月從日出到日落都不能吃飯，很多人以為是挨餓受苦，但其實這是反省、回歸最純淨的自然狀態。

柯文哲指出，他當市長後一直要讓北市成為穆斯林友善城市，但目前北市僅有45家清真認證餐廳，顯然不夠。柯表示，餐廳要取得清真認證非常不易，但如果由穆斯林來做會比較容易。未來北市府會盡力輔導在台穆斯林開餐廳或是飯店。

至於會不會提供資金補助，柯文哲則說，回去會想辦法討論，看怎樣提供補助，讓台北成為穆斯林友善城市。

目前在台印尼移工約有20萬人，其中有3萬多人在台北，柯文哲說，許多人離鄉背井到台灣從事看護等工作，對全台都有很大幫助，儘管沒辦法回家，但希望藉開齋節，也能在台北感受到跟家鄉一樣的歡樂氣氛。

今台北車站周遭聚集來自全台的穆斯林，來自印尼的Tar Minlih說，她來台灣約1年半，平常都在宜蘭工作，正好藉開齋節來台北找表妹。Tar Minlih笑稱，台北開齋節跟印尼很不一樣，「非常熱鬧！」。

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