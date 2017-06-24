巴黎廢鐵道變身綠林步道 台中綠空鐵道借鏡

2017-06-24 19:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕巴黎12區有一道延伸於空中、長約4.5公里的的「綠林步道」，是巴黎市政府將廢棄鐵道翻新，所改造的空中花園，緊密結合社區，成為居民休閒的好去處。副市長張光瑤23日率團參訪巴黎「綠林步道」，他說，台中正積極推動「綠空鐵道軸線計畫」，理念與巴黎「綠林步道」相似，巴黎舊鐵道成功翻轉的經驗，將可作為台中推動綠空鐵道的借鏡。

中市府指出，綠林步道位於巴黎第12區，在1859至1969年間曾經是一條鐵道支線，但在70年代後廢棄，漸漸成為都市治安死角。後來經過巴黎市政府一連串的政策與開發計畫，讓這條荒廢已久的鐵道逐漸甦醒，呈現嶄新面貌。

現在這條長約4.5公里的綠林步道，從巴士底廣場綿延至凡仙森林，往凡仙森林方向保留地面層軌道，並以草皮、樹木讓這條鐵道綠帶融合於街景之中；至於往巴士底廣場方向則保留高架層軌道，高架上方以花草打造一條綠色空中廊道，高架下方則充份利用閒置空間，成為服裝店、畫廊、傢俱店等進駐的藝術商店街。

張光瑤表示，巴黎綠林步道的改造相當成功，不僅讓閒置空間得以再利用，也為城市增添了綠地，更提供居民充滿人文藝術氣息的休閒空間。

他指出，台中目前正積極進行「台中大車站計畫」，以「共站分流」概念，整合火車站、市區公車、城際客運轉運站、雙港輕軌捷運站，建構大眾運輸立體廊道；並將串聯周邊交通轉運站、干城商業機能、鐵道文化園區與舊倉庫群，再結合「綠空鐵道軸線計畫」，將人潮延伸至台糖湖濱生態園區。

其中，「綠空鐵道軸線計畫」將活化原有鐵道土地，重新縫合鐵路高架化兩側的都市活動，以「線」串聯北段銜接台糖生態園區，南段銜接台中州廳、台中產業文創園區及刑務所官邸宿舍群，帶動各個「點」的發展，創造人潮滲流，翻轉舊城區。

張光瑤表示，市府將藉由台中車站與干城周邊便利的交通系統、文創觀光、高生活機能及人潮等優勢，將青年流行文化、創業團隊、文創業者、社會住宅、青年旅店等，與「台中大車站計畫」結合，打造中台灣國際創客聚落，成為中台灣創新創業場域的示範點。

他也說，台中正推行的「綠空鐵道軸線計畫」與巴黎綠林步道的翻新有許多相似之處，期盼參考巴黎成功經驗，作為綠空鐵道計畫的借鏡，為台中增添一處新興景點，提供市民日常休閒的好去處。