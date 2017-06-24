台南又傳禽流感第15場 撲殺蛋鴨6796隻

撲殺並對禽舍消毒。（記者楊金城翻攝）

2017-06-24 17:52

〔記者楊金城／台南報導〕台南市又傳禽流感，是今年南市發生的第15個案例場，一次還檢驗到H5N2及H5N8兩個亞型高病原性禽流感病毒。

下營區一處蛋鴨場進行禽流感案例場周邊採樣監測，經農委會家畜衛生試驗所確診為H5N2及H5N8亞型高病原性禽流感，今（24日）天由台南市動保處立即執行全場撲殺6796隻蛋鴨，同時對場內區域及周邊道路等公共區域進行噴霧消毒。

下營區一處土雞場在6月18日才驗出H5N2禽流感，執行撲殺3.4萬隻皇金雞，不料相隔6天，周邊檢測又發現蛋鴨場也中鏢，但蛋鴨未發病。

動保處副處長莊惟超說，鑑於近日禽流感案例均在下營區，動保處已擬具防疫作為將在6月26日針對下營區養禽場進行下列措施：

一、動員動保處人力，對下營區所有養禽場118場進行訪視、發給防疫宣導單宣導、複查生物安全改善情形、發消毒水給每戶禽場要求於下週三全下營區同步進行禽場防疫消毒。

二、動員動保處防疫消毒車，對下營區所有養禽場之周邊及公共區域進行消毒。

三、再通知全市養禽團體及各區公所，禽流感疫情有增加趨勢，請轉知及輔導所轄業者加強防範。

四、再通知及要求化製集運業者、禽隻、禽蛋運輸業者及飼料業者等加強車輛、人員消毒，避免攜帶病毒造成傳播。