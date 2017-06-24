東港赤尾青蝦開紅盤 漁船整裝出海抓蝦

2017-06-24 00:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港赤尾青蝦6月就開捕，不過直到前天才有第一批7艘漁船出海「試水溫」，首日就開出1箱1200元的紅盤，蝦汛傳出，今天一早漁船裝待發，高達近30艘漁船出海，價格也收在還不差的近千元，漁民說，雨停後出海口較清澈，當然要出海抓蝦。

赤尾青蝦體較櫻花蝦更小、蝦身半透明並略帶青色，尾肢基部有一顯著紅點，全台海域幾乎都可見，但東港漁民仍自組規格獨步的櫻花蝦和赤尾青產銷班。

赤尾青產銷班規定每艘船可捕25箱，每箱20公斤，產量豐還可再多捕2箱納入產銷班基金，生命週期僅約半年的赤尾青生長快速，產量極豐，不過產銷班仍採休養生息制，近年與櫻花蝦產期11月到5月的時間之外輪作。

東港區漁會秘書鄭福山表示，櫻花蝦訂有固定捕撈期，「見紅就放」甚至「自主放連假」，就為讓櫻花蝦休養生息，且近年櫻花蝦因為價格好，曾有一箱20公斤高達近萬元的時價，辛勤超過半年，在漁撈轉換初期，漁民跟櫻花蝦繼續休息的意願反而較高。

鄭福山說，赤尾青在出海口處的海中呈圓柱式上下分佈，一般加工採水煮曬乾或直接烘乾方式處理，除成零嘴外，也是常見沙茶醬的必備食材。

東港赤尾青產銷班主席林清崇表示，原定6月12日就準備出海，不過因月中連日梅雨，讓出海口處變「陰陽海」，根本難以捕撈，直到前天首批7艘出海「試水溫」卻滿載而歸，「蝦汛」刺激漁民續出海，而未來不知何時又要下雨，趁現在出海捕蝦，預計之後在大部分漁船整修歸隊後，產量和出海量會越來越多。