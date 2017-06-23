環署推衛生紙丟馬桶 7年40億整頓5000座公廁

環保署長李應元與衛生紙業者共同推動衛生紙丟馬桶政策。（記者楊綿傑攝）

2017-06-23 12:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署推動「如廁後衛生紙丟馬桶」文化，環保署長李應元今於台北捷運西門站，實地勘查交通場站標語張貼及整潔維護狀況，並表示後續將以7年約40億的經費改善各縣市政府所轄5000座公廁，且將先以1000萬元針對交通場站及觀光地區陸續進行診斷，也要呼籲民眾響應新的環保文化。

環保署今天也邀請以「馬桶肚量溶得下衛生紙嗎」為題拿下屏東縣物理科展冠軍的明正國中師生，於現場分享實驗結果，也表揚衛生紙丟馬桶LOGO徵圖比賽的前3名優勝者。李應元並於捷運站向民眾宣傳此概念，發放可溶於水的衛生紙。

李應元說，行政院非常支持「衛生紙丟馬桶」政策，環保署預計7年編列40億元，規劃興建或整修縣市整府所轄5000座公廁，同時也鼓勵企業認捐或興建有創意的五星級公廁。針對衛生紙種類，李應元則表示，衛生紙包裝上已經標示可丟馬桶，廁所周邊自動販賣機也更換販賣內容，所以衛生紙沒有問題，要從習慣上改變。李應元也提到，8月將舉辦世大運，到時候有很多外國選手或旅客來台灣，希望民眾都能支持「不濕、不髒、不臭」的運動，並把衛生紙丟到馬桶。

環保署環管處長袁紹英指出，馬桶常見阻塞都是因為丟入許多異物，包括衛生棉、保險套、玩具、塑膠製品等等，面紙、濕紙巾、擦手紙也不可丟入馬桶裡。針對阻塞狀況，將先編列1000萬元針對交通場站及觀光地區陸續進行診斷。衛生紙業者舒潔公共事務經理楊永玲則拿出衛生紙產品說，目前外包裝都已經有可丟入馬桶的標示，未來也規劃拍攝衛生紙丟入馬桶後的相關影片，讓民眾了解整個沖水過程。