台灣香檬飼料養豬 豬肉口感提升、育成率增加

添加香檬素到飼料中養豬，不但育成率增加、養豬的臭味也降低（記者葉永騫攝）

2017-06-23 11:52

〔記者葉永騫／長治報導〕台灣香檬再增加新的用途，將果皮、果肉等製成香檬素後添加到豬飼料中餵養豬隻，不但提升育成率，還能減少臭味，豬農邱嘉嵥說，香檬飼料養成的豬隻，肉質較佳、豬隻也較健康。

永信蔬果運銷合作社理事主席邱永豐種植出台灣香檬，榨汁製成香檬原汁外銷到日本，深受歡迎，進一步更研發出香檬茶包、有機香檬精華粉等健康食品，受到消費者的喜愛，去年更將香檬運用到養豬事業，將香檬果皮、果肉等乾燥製成香檬素，再添加到豬飼料中給豬吃，不但育成率提升、肉質提高、豬隻抗病能力增加，成了香檬珍豬，消費者食用後大讚瘦肉多、肥肉少、特別的香甜好吃。

進行實際的豬農邱嘉嵥說，從去年起就進行香檬飼料實驗，成功的育成了6000多頭的豬隻，他在每噸殼物飼料中添加2公斤的香檬素，飼料成本大概增加1000元，但是母豬吃了泌乳量增加、小豬育成率提升、豬隻的抗病力增加，尤其在不用抗生素等藥物下，讓他反而減少了成本，也因養出來的豬隻肉質好，豬隻的價格就賣的高，而且香檬飼料味道香，豬吃了後減少了阿摩尼亞等異味，也讓豬場的臭味大幅減少，環境和空氣都獲得改善。