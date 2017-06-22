熱呀！明全台高溫紫外線過量 外出防曬預防中暑

明天各地多為晴時多雲的好天氣，午後山區可能會下局部短暫雷陣雨。（記者方賓照攝）

2017-06-22 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）天各地天氣與今天相似，都是高溫悶熱的天氣，午後可能會下局部短暫雷陣雨，不過大多集中在山區。各地高溫上看33度，台東甚至有機會飆出36度的高溫，各地紫外線指數也都在過量級以上，所以出外活動必須做好防曬，並且多補充水分防中暑。

據中央氣象局預報顯示，明天全台受到太平洋高壓影響，上半天各地天氣晴朗，中午過後中部以北、東部以及山區有降局部短暫雷陣雨的機率，但並不會下太久。

氣溫方面，明天各地高溫上看33度至34度。台東地區有機率出現焚風，屆時高溫可能來到36度，須多補充水分。

紫外線指數的方面，明天北部、宜蘭和金馬地區為過量級，其他地區都是危險級，在太陽下超過15分鐘就有曬傷的可能，提醒正午時間應避免在戶外活動。

空氣品質方面，明天北部空氣品質為普通，其他各地皆為良好。

據《天氣風險公司》表示，未來7到10天，都同樣會是高溫悶熱的天氣，除了紫外線指數偏高以外，受偏南風和熱力作用影響，午後容易有零星的短暫陣雨，不過下雨的範圍侷限在山區，平地大多是多雲到晴的天氣型態。

明各地高溫上看33度至34度，台東地區有機率出現焚風，屆時高溫可能來到36度。（圖擷取自中央氣象局）

明北部、宜蘭和金馬地區紫外線指數為過量級，其他地區都是危險級。（圖擷取自中央氣象局）