蔣介石銅像拆除 玉井圓環空基座遲未處理

2017-06-22 22:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井圓環的蔣介石銅像今年2月下旬遭區公所拆除，現場遺留「永懷領袖」的基座，迄今未見任何改建、修飾，相當突兀，目前進入芒果旺季，觀光客陸續造訪，「四不像」的地景，更引人側目，引發民眾質疑「虎頭蛇尾」。

市政府工務局則強調，要連同周邊環境整體規劃，設計新的入口意象，概估款項約2000萬元，但目前沒有相關經費，將編列明年度預算來執行，會參考民意，打造深具玉井特色的地標。

玉井區長張文榮表示，聽取地方意見，圓環會予以保留，且範圍將擴大，一併改善交通，後續的整建由工務局負責，與公所沒有直接關係。

玉井圓環的蔣介石銅像，在2月下旬深夜突然遭區公所僱工拔起、吊走，訊息被PO到臉書社團，引發議論，網友嘲諷此行徑「跟小偷沒兩樣」，但也有人力挺，認為這樣不用每到特定的日子，就挑起族群對立，反而比較好。

但銅像拆除迄今滿4個月，莊敬自強、永懷領袖等題字的基座仍在現場，不知情的外來遊客，還以為這是另類藝術創作的怪地標，影響整體景觀，招致地方質疑。

不少民眾贊成將銅像遷走，但應該有配套之後再執行，改建規劃都還沒定案，貿然地「先斬後奏」，給人為拆而拆的聯想，落人口實，恐引起更大的反感。

玉井圓環位於鬧區上，周邊有青果市場、轉運站與老街等，是車流往返、人潮聚集之地，卻留下突兀的基座，讓公所挨批「做半套」。