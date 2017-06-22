愛滋不用告知救護員引發討論 衛福部：可再評估

2017-06-22 19:44

〔記者林惠琴／台北報導〕網路流傳一紙衛福部發函給消防署的公文，內文指稱愛滋感染者於醫療機構治療時，應有告知病情義務，但並不含到院前緊急救護過程，讓救護技術員（EMT）喊苦，對此，衛福部疾管署副署長莊人祥表示，若外界對於法令內容有建議，未來可以再評估，強調目前有公費預防性投藥機制，過去10年無醫護人員、警消人員因此感染。

根據「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，感染者就醫時，應向醫事人員告知其已感染人類免疫缺乏病毒。

不過，此規定指的是「醫事人員」，並不含到院前提供緊急救護的人員，衛福部醫事司長石崇良解釋，醫事人員有其定義，主要指在醫院從事醫療專業工作等相關人員，且須通過國家考試，因此無法將救護人員納入醫事人員、擴大醫事人員的認定，認為若有需要放寬愛滋感染者須告知病情的對象，應該直接修正「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」，除了醫事人員外，再加上救護人員等。

莊人祥指出，對於修法建議，未來再評估看看，但也強調推估國內仍有2至3成愛滋感染者尚未檢驗，並不清楚自己遭到感染，可能也就無法告知，救護人員恐誤會未染相關疾病，反而容易暴露在感染風險中，因此認為除了告知外，針對所有病人均落實標準防護措施，將是自我保護最佳的方式。

莊人祥也補充，萬一照護病人過程中，有針扎等暴露風險時，經查確認病人是愛滋感染者的話，經評估可提供醫療人員、警消人員公費預防性投藥，從2007年至今，累計有304人，後續追蹤均無人感染。