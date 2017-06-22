串聯7條園道及7處公園 中市營造城中城綠色城廓

建設局要串聯全市7條園道及7處公園，形成一條讓民眾可以騎單車、運動休閒、散步間賞樹的綠色園道。（建設局提供，模擬圖）

2017-06-22 23:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕建設局要串聯全市7條園道及7處公園，打造「台中文化城中城」的綠色城廓，所需經費約1.62億，分兩期執行，預計明年底前完工，屆時將形成一條讓民眾可以騎單車、運動休閒、散步間賞樹的綠色園道。

「台中之心-台中市中心綠園道人行步道及自行車道路網改善計畫」首重既有人行、自行車道的環境改善，建設局表示，將串聯市區東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德路園道及興進路園道的既有人行、自行車道，其間繞行旱溪媽祖公園、東峰公園、健康公園、崇倫公園、美術館、科博館及中正公園，形成市中心精華路段的完整循環道路。

建設局表示，為達到環狀綠色運具廊道定位，將以彩色地景交織、亮點地標設計，也將各園道自行車道設置方案進行改善，以利園道整體串聯，提供民眾容易辨識且舒適的人行與自行車空間。

建設局指出，所需經費約1.62億，分兩期執行，第一期工程經費0.62億元，施工範圍由美村綠橋至健康公園段、工學五街口至南屯柳橋段、國美館至草悟道南段及科博館段等4個路段，預計107年2月底前完工。

第二期工程經費1億元，改善範圍為興大園道段、健康公園段至忠明園道南段、忠明園道北段、育德園道段至中正公園段、興進園道段等五個路段，預定106年底前完成規劃設計，107年底前完工。