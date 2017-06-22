225公分鐵雕「打火英雄」 竹縣美術館登場！

葉步雲鐵雕打造高225公分、重約200多公斤的「打火英雄」向消防員們致敬。（記者黃美珠攝）

2017-06-22 17:53

［記者黃美珠／新竹報導］厚重的鐵雕創作竟帶有清新的「幾米」風！新竹縣政府文化局美術館即日起展出鐵雕創作者葉步雲70件大大小小的廢鐵、老鐵雕塑創作。他利用風化了數10年的老鐵，結合風化老木板等，創作出平面、或高達2、3公尺不等的廢鐵立體雕塑，有的作品甚至重達300公斤，讓人看到腐朽老鐵琳琅滿目無限的可能。

這些廢鐵和老鐵的創作，總共分成面具、人像、抽象、以及結構4個系列，件件都很具象。

葉步雲說，當中有模仿知名畫家孟克「吶喊」的創作「困」。他把原是軍營圍籬的廢棄鐵絲網結合了木雕，做出好像1個人深深受困在鐵網中般，呈現現代人困在極大生活壓力，人人也想「吶喊」的心境。

他也用廢鐵打造出高約225公分的打火英雄，這是因為生活中總是不乏這些勇士，總是身先士卒從事救援別人任務的消息，所以他用這個鐵雕創作，向這群水裡來火裡去的打火英雄們致敬。

葉步雲說，從事鐵雕創作要用上搥打、切割、扭轉、焊接等功夫，如何讓大家眼中冰冷、剛硬的媒材，透過創意展現出柔軟的感情，是他一直在追尋的挑戰。

為了這次展覽，他還特別為新竹縣美術館的展場量身打造1個8棟造型各異的廢鐵建物群，構建出1個高近4公尺的「城市森林」。

每棟鐵屋修長、簡潔的線條，在展場的光源搭配下，創造出猶如幾米畫作中清新的城市景象，讓人一踏入展場就驚艷老鐵「不朽」的神奇魅力。

相關影音

葉步雲鐵雕打造高225公分、重約200多公斤的「打火英雄」向消防員們致敬。（記者黃美珠攝）

鐵雕創作者葉步雲把剛硬的鐵條，化成具有柔軟感情的「纏綿」。（記者黃美珠攝）

廢鐵的「不朽」魅力，即日起到7月9日，在新竹縣美術館內登場。（記者黃美珠攝）

鐵雕創作者葉步雲為了即日起在新竹縣的展出，替美術館量身打造「城市森林」。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府文化局局長張宜真（右）和鐵雕創作者葉步雲（左）一起邀請大家前去體驗廢鐵、老鐵的不朽魅力。（記者黃美珠攝）

鐵雕創作者葉步雲也利用如圖的風化老木板結合廢鐵烤漆，做成平面裝置藝術。（記者黃美珠攝）

鐵雕創作者葉步雲也利用如圖的風化老木板結合廢鐵烤漆，做成平面裝置藝術。（記者黃美珠攝）

鐵雕創作者葉步雲說明他眼前的「困」，創作靈感就來自挪威畫家孟克的「吶喊」。（記者黃美珠攝）