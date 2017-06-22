竹市荔枝節週六登場 邀請民眾吃荔枝嚐美食

2017-06-22 13:57

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市荔枝節週六將於新竹市文化局文化公園登場，當天除有荔枝、農特產品展售、四健會愛心義賣外，更有許多荔枝創意美食等，活動內容豐富，市長林智堅誠摯邀請全國民眾來新竹作客，品嚐在地荔枝美味。

林智堅指出，新竹市香山生產荔枝產期相較其他縣市晚，約在6月底、7月初，堪稱美味的尾端，今年產量較去年多，呼籲民眾把握機會，品嚐新竹市獨具風味的荔枝，以行動支持在地小農。

新竹市農會理事長陳全桂表示，新竹市生產荔枝以黑葉、桂味品種為主，剛收成的荔枝鮮豔欲滴、果實圓潤，相當飽滿鮮甜，以果肉厚實為最大特點，是辛苦農民努力栽培的成果，不但健康，又可養顏美容，今年新竹市農會輔導6處荔枝觀光果園，將在7/1起陸續開放民眾體驗採果。

副市長沈慧虹表示，感謝新竹市農會與農民，自產自銷，一同為台灣農業奮鬥，使民眾有口福，品嚐美味又安全的農產品，也廣邀全國民眾於週六參與荔枝饗宴外，更有週末（6/24、25）「2017新竹味市集」，「品味蘭陽週」及「竹塹風味週」於北大公園聯合登場，提供最優質的農產品展售，三大活動一次滿足，邀請民眾來趟新竹美食之旅。

產發處表示，荔枝節當日活動精采可期，上午11時由中華大學競技啦啦隊及世界高中荔枝走秀揭開序幕，另有荔枝創意料理、荔枝文創巧藝發表、四健會竹夢踏實義賣活動、在地農產食材利用料理，以及農特產展售等。