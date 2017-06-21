網友擬創清大生專屬約砲平台 遭酸「98％都是男的吧」

2017-06-21 23:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕交友軟體的流行，似乎讓年輕男女間的性關係越來越複雜。

近日臉書「靠北清大」出現匿名貼文，一名網友認為市面上交友網站既複雜又危險，希望成立一個清大生專屬的約砲平台-「砲清」，讓同學在有保障的環境下，直接解決「需求」，該貼文還附上問卷調查，引發網友熱議。

警方認為，約砲本身不屬於性交易，並無觸法，卻可能造成學生情侶間的相互猜忌，彼此懷疑另一半偷偷和認識的成員聯繫，最後以分手收場，對學生的感情觀造成轉化，甚至扭曲。

警方指出，即使該約砲社團成立，也無法確認PO文者、會員的身分皆與清大相關，不知情者與網友相約出門，仍有可能遭遇仙人跳，另外，不斷交換性伴侶也易染性病，勿因一時好奇，而後悔終生。

PO文網友認為，「做愛乃人之本性...本不應為見不得人之事...礙於社會風氣...並不能於生活中大肆宣傳...市面上之交友網站或許無法保證安全...或需要昂貴會費...因此希望能夠在清大促成一個聯絡平台－炮清...讓大家能在有保障的環境之下，讓需求就近獲得解決」。

該貼文還附上問卷連結調查網友意願，記者點進問卷，發現裡面除有意見欄，還有完整的策畫內容，針對「平台宗旨、成員管控及成員互動、成員間的會面、觸法問題」都有完整的解釋，包括提醒成員們要懂得保護自己，約見面的地方地要挑選等。

不少網友看見貼文，紛紛TAG標記朋友，說「好像蠻需要的」、「最近壓力不小，來一下」、「好方便呢！」，但也有網友認為「這個百分之98%應該都是男的吧」、「不知道有沒有同性的。」