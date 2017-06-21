保健》印度神油、蒼蠅水助性 醫稱過量恐傷身

2017-06-21 23:26

〔記者陳建志／台中報導〕不論是已婚夫妻，還是熱戀男女，都希望能擁有和諧的「性」福生活，而男性朋友為了面子，有時會尋求外力幫忙，讓床第間的性愛更完美，網路流傳「印度神油」、「蒼蠅水」等助性產品有持久、催情功效，不過醫師提醒，使用過量恐造成皮膚過敏、腎炎、膀胱炎和尿道炎，建議從飲食、運動著手或尋求專科醫師協助才是正途。

亞大醫院男性性功能中心主任邱鴻傑表示，門診中常發現，一些對性生活不滿意的夫妻、情侶，一開始因不好意思求醫，會自己上網尋求助性偏方，購買催情或持久產品使用，但使用一段時間後出現會陰紅腫等不適症狀，不得已才尋專業醫師協助。

邱鴻傑表示，坊間常使用的助性產品包括「印度神油」、「蒼蠅水」，其中「印度神油」藉由降低男性陰莖龜頭的敏感度，延長性交時間，若過量使用恐有皮膚過敏的副作用；「蒼蠅水」坊間流傳是女性的催情藥劑，但臨床上也有不少男性使用，因僅需少許的劑量就能達到強烈刺激的功效，若過量使用經腸胃道吸收後由腎臟排泄，再由尿道排出，容易出現腎炎及膀胱炎等症狀，嚴重時更可能導致急性腎功能衰竭。

邱鴻傑主任因此建議，若要提升夫妻、情侶間的「性」趣，男性可從日常飲食著手，補充蘋果、紅酒、生蠔、蘆筍、堅果、羊肉等食物，刺激賀爾蒙分泌，平時更要有充足的睡眠，並養成規律的運動習慣，如有氧運動和重量訓練。