培養下個吳季剛！ 樟樹實中獨招21日起報名

2017-06-21 21:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市創新成立的樟樹國際實創高中，開辦符合潮流趨勢的流行服飾科及多媒體動畫科課程，並將結合國際教育，有機會赴澳洲昆士蘭TAFE技術學院或日本電子專門學校實習，21日至23日獨立招生報名起跑，兩科各僅招收兩個班，全國國中畢業生都可透過單獨招生管道報名。

樟樹實中已於16日完成首批社區優免入學管道學生報到，其中，以國中會考高分申請的張以真與簡維廷，分別選擇流行服飾科及多媒體動畫科就讀，兩人不僅可獲3萬元獎學金，張以真更符合全額補助薦送出國交流研習資格，預計明年3月跨海到日本進行技職研習。

張以真與簡維廷都是樟樹國中應屆畢業學生，導師魏珊妮說，張以真成績優異，國中每學期都領獎學金，9年級參加105學年度新北市東區學生美術比賽，作品獲平面設計類第1名。

魏珊妮說，簡維廷對英文及多媒體動畫都很有興趣，因此對樟樹實中的多媒體動畫科充滿期待，未來要強化多媒體專業和外語能力，開創人生前程。

新北市教育局長林奕華說，樟樹國際實創高中辦學理念，要為台灣培育企業發展與轉型人才，成為國際舞台下一位吳季剛與宮崎駿，新型態課程重視設計群、藝術群、家政群、商業與管理群跨領域學習，樟樹實中做為「新北技職3.03」政策重要基地，校內設有職業試探暨體驗教育中心，未來也將成為社區創意潛能開發與技職教育資源中心。獨招簡章可在樟樹國際實創高中官網首頁招生資訊區下載：http://www.ctjhs.ntpc.edu.tw/default.asp。