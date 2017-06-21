板橋府中及台藝大周邊環境再造 暢通行人動線

板橋捷運府中站3號出口緊鄰機車停車場，四周有欄杆圍起，阻隔行人動線。（記者賴筱桐攝）

2017-06-21 22:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋府中、浮洲地區發展較早，10多年前舊板橋車站遷移新板特區後，府中商圈沒落，城鄉局啟動府中、台藝大周邊環境再造計畫，將拆除捷運站出口廣場欄杆，串聯開放空間，並打造通學步道；台藝大圍牆將拆除，留設長1公里人行步道，配合學校舊宿舍區活化，讓校園與社區融合，形塑藝術生活圈願景，預計年底動工。

城鄉局都市設計科股長王學志表示，捷運府中站3號出口緊臨機車停車場，缺乏足夠人行空間，廣場四周欄杆又把動線阻隔，改造計畫擬將停車場位置往北挪移，可多出約10公尺寬路徑，接著拆除欄杆、打通空間，民眾不再需要繞路或冒險跨越欄杆通行，也可穿透廣場前往新板特區、湳雅夜市、府中商圈或黃石市場。

板橋區公所後方的調解委員會將拆除，移至行政執行署舊辦公大樓，府後街部份機車停車格塗銷，車位移至府後停車場一樓，釋出通行空間，周邊有板橋國小，打造安全的通學步道，配合板橋區公所、警察局等公有建物外牆拉皮，提升市容景觀。

城鄉局與台藝大多次協調，校方同意市府拆除學校圍牆，往內退縮6公尺，規劃長度約1公里人行步道，銜接湳雅夜市及浮洲車站，提升行人安全，未來搭配台藝大舊宿舍區藝術雙年展活動，營造浮洲藝術生活圈願景。

府中商圈附近里長多支持改造計畫，但有人主張，捷運府中站3號出口機車場應改為地下化，地上改建廣場綠地，增加休憩空間。另有民眾表示，府中位屬板橋歷史舊城區，附近有重要信仰中心，建議把相關文化歷史意象納入規劃。

台藝大校友謝小姐說，目前台藝大外圍路幅狹窄，若能施作完整的人行步道，有助於提升用路人安全，至於打通圍牆能否達到「藝術生活圈」的願景，她認為效益有限。