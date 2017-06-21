影片》澎湖海邊的真相！他淨灘好感嘆...7成垃圾來自中國

「台客導演」林冠廷六月初到澎湖淨灘，拍下無公家機關維護的澎湖東北角一隅。（台客劇場TKstory授權提供，下同）

2017-06-21 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕澎湖沙灘上的垃圾竟有7成來自中國！

時常關注台灣社會議題的的「台客劇場」導演林冠廷，6月1日到澎湖參與淨灘活動，他先到澎湖隘門沙灘，拍下擁有細白沙灘的觀光景致， 但他接著轉往澎湖東北角的沙灘，這段沒有公家機關照護的海岸到處都是垃圾，一片狼藉。

林冠廷表示，隘門沙灘算是很「Lucky」，因為公家機關為了觀光而選擇去維護它。相較之下，澎湖一位鄉長在影片中說明，東北角除了變成村民的垃圾場外， 每到吹東北季風的季節，因為洋流的關係，來自世界各國的龐大垃圾也會被沖上岸邊，使得東北角變成垃圾收集站。

而林冠廷與其他淨灘成員們僅僅花了半小時，就清出一袋又一袋垃圾，其中一袋就重達24公斤。他個人統計發現，在撿拾的垃圾中，有29件來自中國、8件來自印尼、6件來自台灣、3件來自韓國、1件來自日本，他說：「蠻合理的，他們那邊人多。」

▼當地民眾與大學生參與淨灘。

▼眾人花半小時撿出一袋一袋垃圾，每一袋重量都不輕。

「很多來過澎湖的人，認為這邊的海邊是全台灣最美的，公家機關也有照顧你想去的觀光景點，」林冠廷在影片中表示，「但有太多地方是他們照顧不到的，也許沒有資源，也許沒有獲利。」但他認為， 「有行動力就是有影響力」 ，不僅參與淨灘，只要更多人願意改變平時生活習慣，重視環保觀念，從控制垃圾量做起，一定可以回到最初的海岸。

這則影片上傳3天，就突破10萬次觀看，台客導演的行為也獲得許多人讚聲，有澎湖網友在下方留言表示：「因為海洋漸漸被破壞，海產也已經沒前幾年好吃了，味道是真的有差，很感謝導演跟任何淨灘的人，一起為了守護這片藍海而努力」，也有很多網友表示：「看完影片有想要去淨灘的衝動」！