夏至高溫飆到34度！午後各地恐有雷陣雨

氣象局指出，今天西半部地區將於上午有局部性降雨，午後各地將有雷陣雨，白天高溫將飆升至32至34度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-21 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣中的夏至，中央氣象局指出，今天（21日）全台受到西南風帶來的水氣影響，西半部地區將於上午有局部性降雨，午後各地將有雷陣雨，白天高溫將飆升至32至34度，台東地區也可能出現焚風，類似的天氣型態將持續到下週二（27日）。

氣象局表示，今天上午台灣西半部地區偶爾會有局部性降雨，過了中午後，中部以北山區及宜花地區也可能發生午後雷陣雨。氣溫方面，各地高溫大多在32至34度左右，其中台東地區可能會有焚風發生的機率。

週四（22日）至下週二各地天氣大致晴朗，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有可能發生局部雷陣雨，迎風面中南部沿海地區清晨將因海陸效應會有局部性的陣雨發生，西半部地區高溫約34、35度，宜蘭及花蓮地區也將有32、33度，台東地區有焚風發生的機率，溫度有機會來到35度以上。

空氣品質部分，今天北部地區空氣品質為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 38 29 ~ 37 31 ~ 36 28 ~ 36

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為高量級至過量級。（取自氣象局網站）