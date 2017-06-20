連日梅雨 平鎮運動公園新沙坑變水池

平鎮運動公園連日梅雨過後、沙坑變水池，小朋友玩沙變玩沙水。（記者李容萍攝）

2017-06-20 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府活化國道1號、66快速道路交會的平鎮段高架橋下空間，設置「平鎮運動公園」，今年初增設兒童遊憩區，但是連日梅雨過後，疑因排水設施不良，場內的沙坑變水池，且連兒童遊憩區的安全墊也一度飄浮在水面、嚴重損壞，令地方看了搖頭。

桃園市議員劉仁照下午接獲陳情前往關切，他認為「平鎮運動公園」既有的成人體健區、兒童遊憩區、沙坑、籃球場、溜冰場等設施都維護良好，但是里民萬萬沒想到甫斥資1200萬元增設的新設施，除了射箭場、停車場，兒童遊憩區、新沙坑區因連日梅雨變得殘破模樣，直呼不可思議，擔心萬一有孩童在此嬉戲不慎受傷，後果不堪設想。

陪同的高雙里里長曾萬欽也說，已啟用約3年的「平鎮運動公園」堪稱平鎮功能最齊全和熱門的運動休閒天地，為鄰近高雙、宋屋、廣仁、雙連等里和緊鄰的楊梅區高山頂地區民眾提供一處大型休閒運動空間，晨昏、假日吸引各年齡層小朋友遊玩，如今新設施不堪雨擊，負責維護的平鎮區公所應早日找出原因，否則颱風季節來臨，積水不褪問題恐怕更嚴重。

對此，平鎮區公所表示，增設的兒童遊憩區、沙坑區均已完成驗收，但都還在保固期，已要求包商針對排水等設施進行改善。