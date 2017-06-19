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身障者學潛水 成功挑戰自我

身障者經過密集訓練，完成潛水訓練。（記者張菁雅攝）

2017-06-19  17:30

〔記者張菁雅／台中報導〕由中華民國身心障礙聯盟舉辦的身障潛水訓練活動，今年首度到台中舉辦，經過5天4夜的訓練，20位學員今天取得結業證書。身心障礙聯盟也宣布，今年9月將與台中市政府合辦國際身障潛水交流座談會，希望推廣身心障礙休閒體育活動。

身心障礙聯盟自2014年開始舉辦身障潛水考照活動，今年邁入第4屆，共有52人報名，錄取20人，其中包含重度肢障、低視能視障及聽障者。這次首度邀請前3屆經訓練具有四星潛水長資格的11位身心障礙潛水員，擔任助理教練協助教學。

20位學員經過5天4夜的密集訓練，今天從台中市副市長林依瑩手中拿到結業證書。學員劉政奇原本連游泳都不會，還曾有過溺水經驗，因此對於下水有心理障礙，他表示，學潛水困難的並非肢體的不便，而是要克服心理障礙，他很高興成功克服障礙。

潛水助理教練何晉偉也說，潛水訓練課程讓他擁有機會挑戰自我，並讓社會看到身障者的努力，希望藉由自身的經驗，鼓勵身障者面對他人質疑時，不要因此屈服，要相信自己可以完成任務。

林依瑩表示，潛水對一般人來說已是不可能的任務，更何況是身心障礙者，他們不但挑戰自我，也讓社會看到身障者不同的發展可能。

另外，市府社會局指出，市府與身障聯盟預計9月23日到26日舉辦國際身障潛水交流座談會，邀請國際潛水協會組織代表前來，交流潛水技術、身障潛水訓練經驗，並推廣身心障礙休閒體育活動。

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  • 副市長林依瑩（右2）頒發結業證書給完成潛水課程的身障者。（記者張菁雅攝）

    副市長林依瑩（右2）頒發結業證書給完成潛水課程的身障者。（記者張菁雅攝）

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