科技幫盲四感體驗 讓盲胞進入閱讀新視界

2017-06-19 19:21

〔記者陳炳宏／台北報導〕為了增加視障朋友閱讀資源，由文化部指導，國立彰化生活美學館主辦，中華民國無障礙科技發展協會承辦的「點字書、數位有聲書製作暨閱讀推廣活動」，今日正式啟動，今年挑選包括暢銷書、文學、美學等不同主題，將獲選的25本書，製作成光碟版，可同時提供點字書、與數位有聲書，並分別於北、中、南舉辦閱讀講座，讓視障朋友能與作者直接互動，首場應邀出席的作家李昂表示，將會提供自己作品的點字版授權，供盲胞閱讀使用。

李昂表示，這次被選上的《鴛鴦春膳》是自己鍾愛的小說，內容與美食有關，題材應該會吸引很多讀者，即使盲胞在視覺上不太方便，但美味感受是不落人後，因為現在已經有著名餐廳，提供近乎無光源的用餐環境，希望用餐者可以減少視覺干擾，用心透過香味、觸感等品嘗美食，對盲胞而言，平常就在體驗，更勝一籌。

為了解盲友的閱讀環境，國立彰化生活美學館館長尹彙武、作家李昂，親自體驗用手指感受觸摸顯示器鍵盤跳動來「摸讀」。而參與此次有聲書製作的全盲朋友曾喬慧，也以其中一本選書「餐桌上的家鄉」中所讀到的食譜，表演快炒南洋名菜打拋豬，讓現場盲胞，不但有得聽、觸摸、還有嗅、味等四感體驗，重建書中場景；愛好美食的李昂甚至給了八分評價，他說在陌生環境煮菜，當然表現不如平常，但吃起來還是令人驚豔。

現場示範的視障系統工程師張金順表示，此次製作的點字書、數位有聲書，透過承辦單位運用科技專業所製成的數位光碟，放入電腦後，視障者只需操作鍵盤上的上、下、左、右等四個鍵，就可以輕鬆讀書。

另外，視障者還可選擇聽「電腦語音報讀」或「人聲語音朗讀」，或是搭配輔具（觸摸顯示器）來「摸讀」，而且檔案也可以下載到手機，用手機來讀書；同時也解決傳統紙本點字書，厚厚一大疊、十分佔空間的問題，是目前最經濟、方便、有效率的幫盲閱讀模式。

李昂也指出，拜現在科技之賜，盲胞可以不用拿大大一本點字書，用不同方式感受到書中迷人之處，而且不用讀的，而用聽的、觸感的感覺《鴛鴦春膳》的「食色性也」描寫，享受精采到底的讀書體驗。

主辦單位表示，點字書、與數位有聲書光碟片將製作2千片，分贈各地視障朋友，同時將檔案上傳到華文視障圖書館，提供目前已逾6千名以上的視障會員可隨時閱讀。

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