觀光局稽查遊覽車 業者嗆聲要直播

2017-06-19 17:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕「蝶戀花」事件後，為了加強旅遊安全，觀光局與公路總局共同派員隨機赴風景區與國道休息站稽查旅遊團以及遊覽車，但卻有遊覽車的隨車人員在稽查員上門時態度凶悍，頻頻質疑為何要稽查，身穿交通部觀光局背心的稽查員則回答是例行檢查，也表明觀光局是旅行社主管機關、有權檢查，但該人員仍不斷嗆聲稽查員，甚至揚言要直播。

在影片中可看到遊覽車隨車員頻頻質疑為何觀光局要聯合大稽查，並且質疑「我們有什麼違規需要查嗎」，態度十分激動，觀光局稽查員則表示每一台車都查，遊覽車隨車員則再度高分貝質疑觀光局的稽查行動，甚至表明自己要直播現場情況，原本態度平和的稽查員看不下去，表明業者再不配合，可以說是拒檢，遊覽車隨車員聞言更嗆稽查員態度兇，「是要怎樣、阿你不就很厲害」，觀光局稽查員則回擊「厲害？你最行啦」，最後遊覽車隨車員更大聲回嗆：「這就是我們觀光局的態度啦。」

觀光局影片中可看到，稽查員一開始態度友善平和，也對配合的旅行業者頻頻道謝，但該名遊覽車隨車員卻態度挑釁，觀光局表示，為了旅行的安全性，交通部加強稽查頻率，自蝶戀花事件後，稽查頻率較過往提升3到4倍，稽查作業則採不定期抽查，但稽查員的員額僅有30名，不只人力緊張，在辛苦出勤稽查下，即使配合的業者占大多數，但有時也會受到業者不友善的對待，呼籲遊覽車和旅行社面對稽查時應該理性對待，為了安全共同把關，也表示如果旅行社拒絕配合，依照《旅行社管理規則》，人員將被罰3千到1萬5千元、旅行社則會被開罰3萬到15萬元不等的罰鍰。