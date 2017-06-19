大雨下不停 員林潑水活動記者會喊卡

員林市公所每年暑假開始舉辦「潑水活動」。（記者顏宏駿攝）

2017-06-19 14:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市公所將於7月1日於員林國小舉行「清涼一夏，潑水活動」，主辦單位積極籌辦中，原本在今天要開記者會，但臨時喊卡，因為一波波的梅雨鋒面把員林市區「灌爆」，市區多處積水，民眾苦不堪言，此時如果再開「潑水節宣傳」，恐被民眾質疑「你還嫌水不夠多嗎？」

員林公所︰7月1日活動如期舉行

不過員林公所強調，只是「記者會取消」，7月1日活動舉行時，台灣已經「出梅」，活動會照常舉行。

有別於泰國潑水節活動都於4月間舉行，員林市別出心裁，把潑水節活動訂在暑假剛開始的第一個週六假日，主要目的是讓剛放暑假的學子能放下功課，享受清涼。

活動中，公所會準備水球、水槍，並配合消防體驗，讓小朋友玩水消暑，又增進親子關係，廣受民眾歡迎。

今年活動進入第6年，時間選在7月1日，原本今天主辦單位打算在公所前做活動宣傳，但台灣這1個月來，梅雨鋒面一波波，此時舉辦記者會，有公所幕僚認為「會引發民眾負面觀感」。

市長張錦昆經過思考，決定停辦記者會，但7月1日活動仍照常舉行。

張姓民眾說，停辦記者會是正確的，員林在64水災，整個市區像汪洋一片，雖雨勢大是主因，但罕見的市區大淹水也凸顯市區排水能量不足，政府應該把心思放在排水問題的改善，而非辦一些「可有可無的潑水活動」。