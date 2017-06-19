國姓鄉林班地大崩塌 下方30餘戶告急

國姓鄉柑林村清德寺山區昨晚大規模崩塌，從空拍初估面積約達4、5公頃。（圖：民眾李鴻祺提供）

2017-06-19 14:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉柑林村清德寺山區林班地，昨傍晚突然大規模崩塌，土石與滾滾泥流沖刷而下，緊鄰6戶民宅首當其衝，公所緊急撤離30位居民，若持續崩塌阻斷野溪形成堰塞湖或釀成土石流，更下方30餘戶民宅也岌岌可危，林務局今勘查後將優先進行坡面截水與農路裂縫填補，並進行詳細空拍，確認崩塌範圍、原因及相關整治對策。

梅雨持續狂炸全台，南投縣昨天好不容易雨勢暫歇，但災情還是不斷傳出，國姓鄉柑林村清德寺下方的林務局埔里事業區第52林班地，大片竹林昨天傍晚突然整片崩塌，對面山下居民看到山坡突然光秃秃一片，驚覺狀況不妙，趕緊通報村長許淑鐄，崩塌地下方10鄰6戶民宅首當其衝，公所立即撤離30位居民下山依親或安置於活動中心及鄉代黃建勳經營的民宿，今天一早天氣放晴，折騰一夜的居民才敢返家休息。

村長許淑鐄表示，若崩塌災情擴大，土石阻斷野溪形成堰塞湖或釀成土石流，更下方包括9、11鄰的30餘戶住宅也可能受災。

林務局獲報今天由集水區治理組簡任技正劉忠憲、南投林管處長李炎壽及鄉長丘埔生、議員邱美玲、鄉代會主席羅智彬等人前往勘災，透過民眾提供空拍畫面，初估崩塌面積達4、5公頃，不僅土石持續崩落，崩塌地上方的道路也出現數條大裂縫，地面水不斷順著裂縫灌入。

劉忠憲勘查後認為，疑是上方的排水路直接沖及坡面造成崩塌，後續將優先針對排水路進行截水，道路裂縫儘速填補，避免雨水滲入釀成更嚴重災害，因崩塌地陡峭，將評估先行覆蓋。

劉忠憲表示，將一併啟動緊急調查作業，進行詳細空拍，了解崩塌範圍、原因、詳細整治對策，詳細調查結果也會與地方政府保持密切聯繫，同時持續監測。

議員邱美玲、鄉長丘埔生也強調，崩塌地下方居民要做好疏散準備，一旦有颱風、豪雨警報，應立即撤離，以策安全。

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國姓鄉柑林村山區崩塌已直接危急該村10鄰民宅安全，居民緊急撤離。（圖：民眾李鴻祺提供）

國姓鄉柑林村農路也因崩塌出現大型裂縫，雨水不斷滲入。（記者佟振國攝）

林務局集水區治理組簡任技正劉忠憲（右）、南投林管處長李炎壽（左）前往國姓鄉柑林村山區崩塌災害現場勘查。（記者佟振國攝）