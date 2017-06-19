飆罵賣場人員還亂砸飲料 「試吃姊」讓網友都怒了！

2017-06-19 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕大部分的賣場都會提供試吃的服務，讓民眾試吃完再決定要不要購買，但試吃並非吃到飽。昨晚（18日）有網友在臉書PO出一段影片，指出在台中一間賣場內，有一名頂著波浪長髮、身穿黑色洋裝的「試吃姐」大爆走，不但對著賣場人員破口大罵，還拿咖啡和果汁往對方身上砸，誇張的行徑也引發網友撻伐；更有人指控這名「試吃姐」鬧遍台中各大百貨，根本就是累犯。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文並PO影片，表示「誇張的試吃姐暴走了，這次她太過分了，居然拿果汁還有咖啡，潑場協人員」。

從畫面上可聽到，該名爆走的「試吃姊」對著賣場人員大罵「她用腳踢我衣服欸」，賣場人員就回「你一直來，我當然要擋住呀」，沒想到話才剛說完，「試吃姊」便把手上的東西砸向對方，向後退了幾步覺得還沒砸夠，再拿旁邊的試喝品丟向對方，直到一名黃色衣服的工作人員出面制止，將她請離現場，才結束這起鬧劇。

這段影片也讓許多網友都怒了，紛紛砲轟這名「試吃姊」，留言「 有病要去檢查」、「人不要臉天下無敵」、「人家靠過去她也會怕？惡人無膽」、「有病就要看醫生，不要出來害人」、「沒水準」。

也有不少網友表示，「常常看到她出沒」、「她在台中百貨算是蠻有名的」、「這個是台中各大百貨的名人欸」、「她說的理由都是狗屁，讓她試吃外加打包帶走，她就不會生氣了」，指女子疑似不是第一次大鬧賣場，就是名慣犯。

相關影音（翻攝自爆料公社）