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拯民國小公辦民營 棄飛天、迎誠致

2017-06-18  20:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾拯民國小可望藉公辦民營而浴火重生，今天教育處在拯民辦理家長座談暨招生說明會，吸引大批家長參與，幾年前拯民有機會由「飛天」接手，但遭家長拒絕，此次歡迎誠致接棒，家長強調，因為誠致尊重拯民的文化與自然環境。

拯民國小下學年開始將改制公辦民營，由誠致教育基金會承接校務，將引進美國KIPP（Knowledge Is Power Program，知識就是力量計畫）概念經營，由拯民國小籌備處主任林郁杏報告未來辦學方向，會以「百分之51品格教育、百分之49基本學力」的方式辦學，全面提升學生品格及基本能力，促進全人發展。

拯民國小公辦民營後，第一件事就是將分校恢復成原來的拯民國小，其次是確保所有的學校環境、教室、格局不改變，國小只收六個班級，每班最多收29人，未來基金會還會投入1千萬元改善學校各項設施。

拯民國小家長會副會長賴玟蓉表示，拯民最珍貴的，就是雲林縣海拔最低的森林小學及龜式防空洞以及紅瓦教室等歷史建物，當初傳聞「飛天」要接收拯民時，事先沒有辦公聽會，還沒進駐就要砍樹，態度極為強勢，只有「飛天」的立場，完全不在意拯民國小師生的權益與想法。

賴玟蓉說，誠致教育基金會按步就班辦說明會，並保證保存拯民國小的歷史及森林小學生態的原汁原味，當然讓家長能安心及接受，目前拯民有30名學生，應該都會留下來繼續就讀。

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  • 拯民國小辦理家長座談暨招生說明會，吸引大批家長參與。（記者詹士弘攝）

    拯民國小辦理家長座談暨招生說明會，吸引大批家長參與。（記者詹士弘攝）

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