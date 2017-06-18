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夏天快到了！ 彭啟明：梅雨鋒面倒數三天

今天全台仍有雨勢，但會逐日趨緩，氣溫也將慢慢上升。（圖擷取自「氣象達人彭啟明」臉書頁）

2017-06-18  10:23

〔即時新聞／綜合報導〕連日來的雨勢就快結束了！氣象達人彭啟明指出，梅雨鋒面倒數3天，未來3天的降雨，將一天比一天逐漸減少，雨開始減緩，代表溫度慢慢要上升，下週末夏天來了。

彭啟明於臉書PO文表示，今天已經連續下到第5天的雨，目前鋒面還滯留在台灣北部附近，台灣海峽容易有對流發展，並往東移入台灣，預估今天上午從北到南都受這波對流影響，中午過後對流移出，可望各地的雨會稍微緩一些，而明後2天鋒面有緩慢往北的趨勢，但海峽仍有對流發展，配合西南氣流水氣，迎風面中部以南還是要留意間歇性陣雨發生，不過整體來說未來3天的降雨，將一天比一天逐漸減少。

不過，彭啟明提醒，「未來3天雨還是持續下，也不排除繼續累加到破千毫米，提醒您山區活動盡量避免，土壤的含水量非常飽和，出門前也隨時留意最新氣象資訊，注意安全。另外，因為連日降雨的關係，室內濕度都很高，建議您適時的打開除濕機或放些小蘇打粉來除溼，避免家裡受潮，黴菌滋生」。

依目前最新情資，倒數3天梅雨鋒面宣告結束，下週三鋒面往北抬遠離至北方海面，台灣的天氣只剩西南風影響，各地的降雨可望大幅減少，降雨的空檔明顯變多，迎風面的中南部還是有短暫降雨，接著下週四之後太平洋高壓往西增強到台灣附近，恢復夏季型天氣，山區局部午後雷陣雨的天氣型態，終於可以看到久違的陽光。

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