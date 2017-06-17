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中央災害應變中心二級開設 彰化恐達一級淹水警戒

2017-06-17  16:47

〔記者陳薏云／新北報導〕台灣持續受到滯留鋒面與西南氣流影響，中央災害應變中心今重啟二級開設，下午舉行第二次工作會報，依據中央氣象局資料，受滯留鋒面及西南氣流影響，今、明兩日中、南部山區預估將有較為明顯的降雨，尤其西半部地區受地形舉升加強降雨強度，恐有大豪雨以上等級降雨的機率，另據內政部統計，全台已有1人受傷，共222件災情，預防性疏散3024人。

氣象局指出，西半部地區受地形舉升加強降雨強度有大豪雨以上等級降雨的機率；今明兩天明顯增強，此波滯留鋒面及西南氣流將持續至20或21日才逐漸遠離。彰化縣則在未來6小時恐達一級淹水警戒，須特別注意。

中央災害應變中心統計，至下午2時止，全台共有6縣市疏散撤離3024人、收容避難140人；土石流潛勢溪流紅色警戒130條、黃色警戒303條。全台已有1人受傷，為台中市豐原區豐年路一處磚造坪房屋頂瓦片及房屋大樑掉落，一名女性民眾腳遭壓傷，全台目前共222件災情，多集中於南投縣，此外，全台累計有39處淹水，目前已全數退水。

農委會指出，全台農產損失共773萬元，其中以雲林縣370萬元最多。交通部表示，阿里山森林鐵路停駛，另台20線、台8線共有3處路段因災情封閉，預計19日下午5時修復完畢。

經濟部常務次長王美花為此次中央災害應變中心副指揮官，裁示請農委會及內政部持續掌握降雨狀況，督導各縣市政府落實執行預防性疏散撤離工作，另部分水庫正進行調節性放水或洩洪作業，請適時宣導下游流域民眾注意安全。

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  • 中央災害應變中心下午重啟二級開設。（記者陳薏云攝）

    中央災害應變中心下午重啟二級開設。（記者陳薏云攝）

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