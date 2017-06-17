7歲罹癌男孩勇敢決定器捐 眼角膜助2人重見光明

小小年紀的奕享，勇敢捐出眼角膜幫助他人重見光明。（家屬提供）

2017-06-17 16:44

〔記者林惠琴／台北報導〕7歲，應該是快樂童年的時光，奕享卻罹患癌症，在醫院忍受無數次化療的痛苦，努力對抗病魔，但小小年紀的他，從來不喊苦，並決定萬一有一天自己不在了，要將器官捐贈給有需要的人；今年1月他到天上當小天使了，一雙眼睛的眼角膜，成功讓2個人重見光明，將大愛留在人間！

奕享的父親受訪時表示，奕享6歲時，頸部出現如同蚊子叮咬的紅色腫塊，陸續到兒童血液腫瘤科、耳鼻喉科等就醫，最後確認是肌上皮癌、惡性類橫紋肌肉瘤，接受化療、電療後，仍不幸復發，醫師評估情況不樂觀，要家屬做好心理準備。

在成大醫院的大廳有放置器捐看板，奕享的父親一次經過時，儘管要面對這一切心痛不已，仍鼓起勇氣詢問了相關事宜，並拿到一本說明器捐的兒童繪本《小麥熊的心願》，他說，他看完後，花了2個月的時間才有勇氣分享給兒子，當兒子問到「器捐會痛嗎？」，他解釋「就像阿公離開的時候一樣，我們叫他都沒感覺，所以不會痛」，於是勇敢的奕享決定若是有一天用不到的器官，願意捐給其他有需要的人，並且自己親筆簽下器捐同意書。

奕享的父親說，兒子一向很活動、積極，從來沒有抱怨過罹病的苦楚，就算化療後頂著光頭上學，也無懼於別人異樣的眼光，很以他為榮，並希望接受奕享眼角膜的受贈者好好照顧自己，用新的視野繼續新的人生！