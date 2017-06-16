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32年來最大修正 勞基法施行細則今公告

為配合修法後的《勞基法》，勞動部今公告《勞基法施行細則》修正，共增修刪改16條條文，其中特休假給假方式大幅放寬。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-16  13:47

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修法去年底上路，為配合修法後的《勞基法》，勞動部今（16日）正式公告《勞基法施行細則》修正，共增修刪改16條條文，32年來最大幅度的修正，其中特休假給假方式大幅放寬，詳細施行方式，勞動部下午將召開記者會說明。

根據《蘋果日報》報導，因一例一休制度上路，特休假制度也有大幅改變，除讓勞工有優先排假權外，以往未休完恐作廢的特休假也必須折算日薪，特休假計算成企業關注焦點，今公告的《勞基法施行細則》明訂，企業除可採到職日計算年資給假外，在勞資雙方同意前提下，企業可以每年元月1日到12月31日（曆年制）或會計年度做為給假與結清計算基礎。

另外在教育單位任職的勞工，新版《勞基法施行細則》開放可以學年度作為計算週期；甚至還可採勞僱雙方所約定的年度期間。

新版《勞基法施行細則》規定僱主應在勞工符合休特休假條件內30天內告知勞工可行使該權利，另外特休假未休完，僱主必須折算工資給勞工，以最近一個月月薪除以30計算，並在年度終結30天內或契約終止時發放。

日前引發討論的休息日加班為滿4小時一律發給4小時工資的規定，新版細則也明白揭示要採同樣標準，若勞工休息日僅加班1小時，僱主不但要給勞工4小時加班費，當月的加班時數也須扣除4小時。

而雇主發薪時，必須提供給勞工包括工資總額、加班費等各項給付項目，以及勞保、勞退、健保等雙方有約定可扣除的金額。

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