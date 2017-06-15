員林市逢雨必淹 民眾大罵公所無作為

連續梅雨鋒面來襲，員林市區接連發生淹水災情。（記者陳冠備翻攝）

2017-06-15 20:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕到底要淹幾次！接連兩波梅雨鋒面帶來豪大雨量，讓員林市區兩週內淹水兩次，暴露市區排水系統不良的窘狀，當地居民十分無奈，抨擊市公所毫無改善作為，才會造成員林市一再淹水。

本月初首波梅雨鋒面來襲，造成員林市鬧區重要路段中山路、莒光路水深及膝，傳出不少汽、機車泡水災情，還造成交通大打結，而員林基督教醫院旁的靜修路、新義街甚至淹到大腿深，分不清是雨水還是排水通通到灌入周邊店家，附近民眾只能不斷掃水並加阻自製隔板，才能「擋住」洪水，忙得苦不堪言。

昨天傍晚梅雨鋒面又來襲，一陣驟雨後，員基周邊莒光路、靜修路、新義街再度泡水，讓當地居民再也忍不住，砲轟公所排水處置慢半拍。一位魏姓住戶表示，他的住家在莒光路東側，這邊地勢較低，每當大雨過後就容易產生積水，為了「自救」只好花錢加裝水閘門來擋水，可是雨水還是不斷流進屋裡，造成家具泡水，他覺得排水系統屢屢出包，應該儘快改善。

家住靜修路的許姓民眾則表示，十五年前桃芝颱風過境，曾造成靜修路大淹水，當時雨水不斷湧進屋內，花了好久才清理完畢，為了防水還去買抽水機，可是今年光梅雨鋒面就讓此淹水兩次，颱風季節還未到，很怕淹水狀況還會再發生，而市公所卻不思解決之道，讓人民的家當全「泡」在水中，財產損失很多。

針對民眾的怨聲載道，員林市公所建設課課員簡力堅指出，這兩次道路淹水，主因都是瞬間雨量太強，累積下來也達到豪雨量等級，因此排水系統無法消化才會溢水到路面，未來會針對以上路段與易淹水路地區路段，提報排水改善計畫。