百年前分家鬮書 揭露老芒果樹高齡160歲

芒果老樹雖已高齡百歲，每年夏天仍結實纍纍。（記者蘇福男攝）

2017-06-15 19:55

〔記者蘇福男／梓官報導〕高雄梓官區大舍東路旁，種有1棵芒果老樹，地方居民原先只約略知道樹齡約百年，直到最近找到1份百年前先人的分家產鬮書，根據內文記載才揭露，老芒果樹至少已高齡160歲！

大舍社區理事長蘇耀廷表示，芒果樹是當地楊氏宗親所有，由於就長在路旁十分顯眼，當地居民從小都在芒果樹下玩耍，夏天芒果結實纍纍時，大人、小孩手持長竹竿拍打芒果，成為童年的共同記憶。

他說，老一輩的大舍甲人，都知道這棵芒果樹已有百年，但究竟是楊家哪位先祖在哪個年代所栽植？一直不可考，直到最近社區進行文化資源調查課程，楊家後代翻找出百年前的分家產鬮書，才證實老芒果樹至少已有160歲。

楊家第7代子孫楊清淵表示，第4代先祖楊眾、楊順、楊敏、楊碖於清光緒2年3月分家產，當時有立1份鬮書，內文提及「長房眾應分得店仔壹座六間．．．竹叢、樹木在內．．．」楊清淵說，「樹木」指的就是這棵芒果樹，光緒2年是西元1875年，距今已有142年，當時芒果樹即已存在，因此他推測芒果樹高齡有160歲。

蘇耀廷表示，百年芒果老樹是大舍甲地區珍貴的文化資產，楊家歷代子孫盡心呵護先祖百年前胼手胝足栽種的老樹，「吃果子拜樹頭」飲水思源精神令人感佩，社區將協助向高雄市政府申請登錄為紀念老樹。