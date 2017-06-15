地方政府反對深澳燃煤電廠 專案小組裁定補件再審

2017-06-15 19:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕為因應北部供電不足，將設置2部裝置容量60萬瓩之燃煤超超臨界發電機組的深澳發電廠更新發電計畫環差案，今送環評初審小組，預計2025年將可開始提供電力。雖有部分當地居民包車來環保署表達支持，但地方政府包括新北、基隆，以及環團都表態反對，環評委員最後裁定補件再審。

深澳電廠位於新北市瑞芳區，原預計以超臨界燃煤發電機組於2013年投入發電，但因卸煤碼頭無法興建而受阻，後台電為補核電除役，北部產生之用電缺口，所以提出超超臨界發電機組，並同時縮小發電裝置容量，減少燃煤使用，提送環差案至環保署。

今日有地方民眾特別包車來到環保署前表達支持深澳燃煤電廠興建，認為有機會帶動觀光。有位民眾即表示，沒有人願意在自己家旁邊建電廠，但為了配合國家政策，他們願意配合，但前提是須提供適當補償金，並對地方建設休閒會館，促進地方發展。

不過綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰則質疑，此時是否真正需要深澳燃煤電廠？在2025年非核減煤「50-30-20配比政策」下，確切的減煤與擴大天然氣路徑還在討論，應該在能源發展政策綱領、白皮書明朗，並且做完政策環評，再來討論。

在場的新北市政府、基隆市政府代表也都表示不贊同，認為增加燃煤電廠只是增加空污量，這樣空氣品質防制區目標就更難達成，且更是會對觀光及市民健康帶來影響，希望可以有其他種類乾淨能源。

環評委員經討論後裁定此案補件再審，要求台電針對空氣污染防制設備故障的緊急應變措施，並增加PM2.5等空污物的環境監測的規劃，以及施工對海域使用及港區安全的影響及因應、施工濁度對生態影響，都要補充。