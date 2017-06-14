斗高搶到全國榜首 獎學金5萬元

2017-06-14 21:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林出個國中會考狀元，而這個狀元被斗六高中搶到了！

斗六高中校長劉永堂今天與家長會長張唐榮拜會雲林國中，爭取優秀學生入學，今年國中會考成績拿到5A++，作文6級分者，選擇就讀斗六高中，斗高文教基金會將頒發5萬元獎學金，5科5A++，獎學金兩萬元，5科5A+以上者，獎學金1萬元，吳旭蓮未來將就讀斗六高中，所以由他頒發5萬元獎金。

劉永堂表示，雲林國中教育全方位，使學生能尋找多元與深入的學習機會，學生不論在學業、體育及才藝上表現都很傑出，也培養出規律的學習態度，而學校也安排作文班、課輔班協助孩子加強課業，讓學生各方面均衡發展。

斗六高中此次搶資優生頗有斬獲，雲林國中11名5Ａ以上學生，包括吳旭蓮，共有9人將就讀斗六高中。

吳旭蓮平時不上網、不看電視、沒有手機，他表示，這是種生活的選擇，能有更多時間用來閱讀課外讀物，平時也會看報紙，不因沒使用3C產品而與生活脫節。

不少網友覺得他只會讀書，但他表示，因不看電視，養成看課外讀物的習慣，爸爸偶而也會租錄影帶全家一起欣賞，也會看看新聞，雖然因沒看連續劇或綜藝節目，有時會搭不上同學間的話題，但他會扮演傾聽者，不看電視不影響同儕的人際關係。

對於沒有手機這件事，吳旭蓮表示也曾想向父母爭取，但連讀高中的哥哥都沒有，他想爭取到的機會不大，但他也發現，有手機對讀國高中學生而言，其實效用及幫助有限。

吳旭蓮的班導師鄭丞華表示，吳旭蓮不僅成績好，更是體育健將，作文、朗讀都是全校第一名，但更讓人欣賞的是，小小年紀懂得掩蓋鋒芒，給別的同學有出頭機會，是很難得的人才。