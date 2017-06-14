都發局槓文資委員 三總舊址文資案喊卡

三總舊址現為北市替代役中心供替代役男住宿。（文化局提供）

2017-06-14 21:03

〔記者張凱翔／台北報導〕今舉行文化資產審議委員會，原擬指定舊三軍總醫院舊址的十字樓、戰備水池、紀念亭「介壽園」、鍋爐室為歷史建築，但席間有委員建議全區保留，引發都市發展局不滿指出，該區涉及防災公園的「三總舊址水源地區防災型都更計畫」，如全區指定文資身份，恐失去防災公園的功能，「沒有檢討空間」，因此主席鄧家基裁示延後下次再審。

舊三軍總醫院位於汀州路三段，興建於1968年，現為台北市替代役中心，由北市府兵役局管轄。其中，十字樓為三總創立時期的代表性建築，建物呈十字狀，其交叉中心是管理醫護中心，向外輻射的十字則是病房，為三總創立時期的代表性建築；現在雖為替代役中心，但因年久失修，日前才發生舊冷氣管線冷水閥掉落意外。另外，周邊戰備水池、紀念亭「介壽園」、鍋爐室，文資委員也認定有歷史建築價值。

不過，昨文資會上委員張崑振臨時動議，表示除了上述4棟建築有文化資產意義外，整個區內有許多不同類型的建築，包括行政大樓、禮堂、宿舍和禮廳，建議以全區保留方式處理。

但都發局代表副總工程司邵琇珮當場表示不同意，因三總舊址、嘉禾新村和學人新村，都被包在「三總舊址水源地區防災型都更計畫」裡面，未來規劃會配置公宅作為災難應變收容中心，還要有空間供直升機起降，如果三總舊址蜷曲保留那都市計畫就不用做了。

文化局副局長田瑋指出，全區保留在維護上要付出很多金錢代價；文資委員郭瓊瑩建議有些建築可以再看看結構可行性，讓歷建保持完整性，而非支離破碎；文資委員李乾朗則說，十字樓有特色，但民國五十幾年建築鋼筋強度普遍不足，未來保護它會成負擔，建議再去現勘，「如果確定價值不高就忍痛割愛」。

最後主席副市長鄧家基裁示，和一般開發案主張文化資產優先不同，因本案涉及都市公共安全，為了避免未來在維護和安全上徒增困擾，應再舉行會勘再確認各建物的文資價值後，延後到下回重新審議。