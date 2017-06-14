哇...真沒看過！比丘尼開胖卡環島奉茶

釋宗禪與婦女聊天，分享人生故事。（記者張軒哲攝）

2017-06-14 17:35

〔記者張軒哲／台中報導〕無味是真味！女禪師釋宗禪鑽研茶道多年，為效法日本煎茶道始祖「賣茶翁」精神，她今年出家後，本月首度駕駛行動茶車從台北市出發環台，免費奉茶與民眾結緣，她婉拒民眾佈施，盼以茶行道、渡己助人。今日她在台中市外埔奉茶，有婦女傾訴親子問題，釋宗禪樂觀開導，直呼獲益良多。

釋宗禪原本是生意人，專研佛法與茶道多年，還開班授課，今年她剃度出家，平日在陽明山修行，因就讀佛光大學藝術研究所期間，碩士論文研究日本江戶時期賣茶翁思想，被日本茶道的代表人物，原名「月海元昭」禪僧担著茶擔走出寺院修行的精神感動，萌生環島奉茶念頭。

釋宗禪今年收購友人行動咖啡車，改成行動茶車，預計每逢雙月環台奉茶，主要與沿途民宿客人結緣，民眾圍在車旁品茗，除了介紹茶道禮儀與茶葉特色，釋宗禪與喫茶者話家常，分享生活點滴與人生觀，她不營利也不收受捐款，單純分享人生故事，讓品茗者寫下祝福的話。

她11日從台北出發，沿途在桃園市與苗栗縣的民宿落腳，泡茶與民宿客人分享，有一名七旬老翁認為自己畢生積蓄不多，是個沒福報之人，釋宗禪反倒安慰老翁身體健康能下田種西瓜，就是最好的福報。

今日她在外埔一間農舍奉茶，林姓女公務員特地請假前往品茗，訴說親子瑣事，經釋宗禪提點，林女直呼獲益良多。釋宗禪說，秉持敬天、愛人、惜物、以茶行道渡己助人，品茗蘊含更多精神層面，盼使民眾領悟「真味」究竟為何？

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