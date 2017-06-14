價值8800元自行車免費送 但是要做這件事…

2017-06-14 15:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年優良駕駛選拔活動開始了！交通局邀民眾共襄盛舉，為心目中的優良駕駛加油打氣，投下神聖的1票，就有機會獲得價值8800元知名品牌自行車等大獎！

今年交通局表揚「公車績優駕駛」與「公車禮貌駕駛」各6位，以及「計程車優良駕駛」6位，獲選南市優良駕駛，將有機會拍攝微電影紀錄片，還有6000元獎金及獎狀。

此外，為表彰對公車及計程車運輸業具有特殊貢獻的從業人員，今年新設「特殊貢獻獎」1位，得獎者將獲獎金12000元及獎狀，在年底頒獎表揚典禮一併公開表揚。

公共運輸處處長黃耀國表示，今年大台南公車暨計程車優良駕駛選拔活動採2階段進行，第1階段自即日起至8月13日為推薦報名，第2階段為資料審查及評選作業，為鼓勵更多民眾參與推薦，這次抽獎活動共提供總價值5萬元禮品，最大獎為價值8800元知名品牌自行車，共3個名額。

交通局局長林炎成表示，優良駕駛表揚活動是肯定優良駕駛人對公共運輸的貢獻與努力，不僅樹立良好典範，成為其他駕駛人效仿及學習對象，更是鼓勵第1線從業人員的敬業精神。

「公車優良駕駛」選拔，分為「績優組」及「禮貌組」。其中，「績優組」由各家客運業者推薦優良駕駛；「禮貌組」由民眾至各大轉運站或公共運輸處填寫推薦卡推薦。