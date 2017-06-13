台北4大批發市埸 2總經理出自彰化溪州鄉公所

吳音寧（左2）把一群有農村理想的青年拉進鄉公所服務。（記者顏宏駿攝）

2017-06-13 22:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕來自彰化農鄉的公所秘書吳音寧，竟然躍上首都當北農總經理，外界可能以為因詩人爸爸吳晟酬庸使然，事實並非如此！民進黨主政的溪州鄉公所，因為有吳音寧，而聚攏一群「學運青年」，他們把公所平台當作「執政練兵場」，人才輩出，台北四大批發市場（農產、畜產、花卉、漁產）的總經理，竟有兩位總經理來自溪州鄉公所。

鄉長黃盛祿得意地笑說，「溪州鄉公所是台北市批發市場總經理製造機」，北農總經理即將由吳音寧擔任，而現任台北畜產公司總經理姚量議，之前也是他的特助。

姚量議原是台灣農村陣線的成員，也是「太陽花學運」幹部之一，他曾在溪州公所專門寫企劃書，向中央爭取經費，後來被縣府文化局長陳文彬延攬為機要，今年初轉任台北市畜產公司代理總經理。

吳音寧把一群學運世代的年青人都拉進鄉公所，這群青年有的在鄉長室服務，有的在公所輔導的「溪州尚水農產運銷公司」或「成功旅社─文創書店」擔任要職。

警官退休的鄉長黃盛祿充份授權，讓吳音寧的長才得以發揮，吳音寧旗下有多位「能征慣戰」的課員，黃盛祿說，這些年青人哪是草莓族？每一個都像「蠻牛」一樣，「省油又耐操」，他們不一定是溪州人，都因為認同吳音寧的理念而遠離城市，甘願在農鄉蹲點。

34歲的高一鑫，為了推廣「牛耕文化」來到溪州問門路，就在離開時，吳音寧得知，「驚為天人」，當下把高一鑫延攬進溪州尚水公司，高一鑫有固定的工作，又能照顧他的小牛拉拉，又能為溪州增添亮點。

巫宛萍是板橋人，就讀台南藝術大學研究所時到溪州鄉做研究，結識吳音寧，從此愛上溪州，也在這裡結婚。

這群年青人說，跟吳音寧和鄉長工作像打仗，不輕鬆，但很充實，大家都有一個共同的價值觀，就是「農村不是落後、破敗，而是有機、前進、純樸」，人跟土地是有機的連結，工作不是追求溫飽，而是理想的實踐，以前他們總認為「公所是很保守的單位」，但跟吳音寧和鄉長工作才知道，原來公家的「頭路」可以舞弄得很精彩。