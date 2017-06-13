興大生好幸福！有專屬的創投公司投資助創業

2017-06-13 19:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學校友集資成立創投公司，鎖定興大師生為投資對象，鼓勵興大生運用所學創業，首個投資對象就是生命科學系博士班學生創業開發能抗「香蕉癌症」的香蕉植物疫苗接種蕉苗的公司，浥注五百萬元資金助學生成功跨出創業路。

興大卅餘名校友集資成立「萌芽創投」，經歷一年規劃，共募集逾2千餘萬元資金，該創投專門投資母校衍生的新創公司，盼發揮大手牽小手的功能，鼓勵興大生創意、創新、創業，讓在校學習與勇敢創業結合。

董事長王國雄是興大EMBA第一屆校友，他強調，興大EMBA校友至今15屆，不少來自各產業的菁英，有的是上市櫃公司董事長、總經理，也有自行創業的老闆，更有跨越各行業的高階經理人，希望結合EMBA校友力量，協助學校創業團隊，除協助創業資金外，更盼引校友力量扮演業師，輔導學生創業團隊，定期開課，講授創業課程，讓興大創業人才發揚光大。

興大校長薛富盛指出，資金挹注與專業諮詢是新創公司成立初期能否萌芽茁壯的關鍵，感謝王董事長的號召，匯集校友資源，更感謝EMBA校友們在事業有成之際，回饋母校提攜學弟妹，提供新創團隊寶貴的第一桶金，同時組成強大的顧問團提供輔導諮詢。

首個獲浥注的創業團隊是興大生命科學系碩博士生組成的團隊，由生科系教授黃介辰指導，102年創立，此次萌芽創投挹注5百萬，主要技術為開發植物組織培養苗透過非基因改良之生物技術，提升種苗產品的抗病、生長發育及產量，目前於雲林地區籌備成立「興大苗圃」，以銷售香蕉、草莓及木瓜等種苗產品。

公司執行長楊佳慈指出，台灣香蕉是目前新農業政策積極推動接軌國際的重點目標，但植株栽培過程中極易感染號稱「香蕉癌症」的香蕉黃葉病，導致產量降低，農民需更替種苗或找尋新地種植，估計台灣每年就約有5千萬以上的抗病種苗市場需求。

楊佳慈說，目前積極發展透過教授黃介辰技轉培育植物疫苗接種蕉苗，她說，一起創業的三人均農二代，雖有專業知識，但創業面臨包括財報及商品化、行銷等挑戰，能獲校友創投協助，除資金更充裕外，更有強大人才庫可取經，對創業之路更有信心。